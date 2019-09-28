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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Форсберг 83
1:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сане 29
Арит 43
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
83'
83'
90
31
Демме
Диего Демме
90
8
Айдара
Амаду Айдара
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
6
Конате
Ибраима Конате
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
29'
29'
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
43'
43'
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Шепф
Алессандро Шепф
7
Ут
Марк Ут
9
Раман
Бенито Раман
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу