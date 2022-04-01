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Рубин VS Химки
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Рубин - Химки: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Химки: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Химки
Химки
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Прошлые матчи
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1
Химки
3
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2
Рубин
0
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3 : 0
Рубин
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3
Рубин
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Химки
0 : 1
Рубин
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Химки
0
Рубин
1
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2
Химки
1
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2
Рубин
3
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Химки
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
14:00
Рубин
2
Химки
0
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
18:00
Химки
0 : 4
Рубин
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
18:00
Химки
0
Рубин
4
01.08.2007
01 авг. 2007
ср
18:00
Химки
0 : 0
Рубин
01.08.2007
01 авг. 2007
ср
18:00
Химки
0
Рубин
0
31.03.2007
31 марта 2007
сб
16:00
Рубин
2 : 1
Химки
31.03.2007
31 марта 2007
сб
16:00
Рубин
2
Химки
1
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26 мая, 15:10
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36
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11 мая, 12:40
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10 мая, 21:02
«Рубин» и «Сочи» лишились шансов на выступление в Лиге чемпионов
10 мая, 21:02