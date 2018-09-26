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Кубок России
Химки VS Рубин
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Химки - Рубин: 26 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
0:1
Химки - Рубин: 26 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
Рязанцев 97
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
26 сент. 2018, 19:00 МСК
26.09.2018, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Рубин
мин
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
97'
97'
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
90
События
Матч окончен 0:1
113'
Вторая желтая
Руслан Камболов
111'
Желтая карточка
Владимир Гранат
97'
ГОЛ! 0:1
Александр Рязанцев
38'
Желтая карточка
Хорен Байрамян
Прошлые матчи
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1
Химки
3
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2
Рубин
0
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3 : 0
Рубин
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3
Рубин
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Химки
0 : 1
Рубин
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Химки
0
Рубин
1
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2
Химки
1
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2
Рубин
3
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Химки
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
14:00
Рубин
2
Химки
0
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
18:00
Химки
0 : 4
Рубин
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
18:00
Химки
0
Рубин
4
01.08.2007
01 авг. 2007
ср
18:00
Химки
0 : 0
Рубин
01.08.2007
01 авг. 2007
ср
18:00
Химки
0
Рубин
0
31.03.2007
31 марта 2007
сб
16:00
Рубин
2 : 1
Химки
31.03.2007
31 марта 2007
сб
16:00
Рубин
2
Химки
1
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50