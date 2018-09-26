Химки - Рубин: 26 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
0:1

Химки - Рубин: 26 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
Рязанцев 97
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
26 сент. 2018, 19:00 МСК
26.09.2018, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Рубин
мин
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
97'
97'
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
90

События

Матч окончен 0:1
113'
Вторая желтая
Руслан Камболов
111'
Желтая карточка
Владимир Гранат
97'
ГОЛ! 0:1
Александр Рязанцев
38'
Желтая карточка
Хорен Байрамян

Прошлые матчи

19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1
Химки
3
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2
Рубин
0
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3 : 0
Рубин
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3
Рубин
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Химки
0 : 1
Рубин
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Химки
0
Рубин
1
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:30
Рубин
2
Химки
1
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
Химки
2
Рубин
3
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Химки
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 14:00
Рубин
2
Химки
0
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 18:00
Химки
0 : 4
Рубин
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 18:00
Химки
0
Рубин
4
01.08.2007 01 авг. 2007 ср 18:00
Химки
0 : 0
Рубин
01.08.2007 01 авг. 2007 ср 18:00
Химки
0
Рубин
0
31.03.2007 31 марта 2007 сб 16:00
Рубин
2 : 1
Химки
31.03.2007 31 марта 2007 сб 16:00
Рубин
2
Химки
1

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