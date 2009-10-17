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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 32
Касаев 54
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
Антипенко 88
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
17 окт. 2009, 17:30 МСК
17.10.2009, 17:30 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Навас
Сесар Навас
62
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Касаев
Алан Касаев
54'
54'
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Томас
Степан Томас
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
32'
32'
55
0
Бухаров
Александр Бухаров
4
0
Кабзе
Хасан Кабзе
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Шаронов
Роман Шаронов
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Семак
Сергей Семак
0
Быстров
Петр Быстров
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Горбанец
Андрей Горбанец
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
54
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Максимов
Илья Максимов
59
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
0
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
0
Старков
Иван Старков
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Антипенко
Александр Антипенко
88'