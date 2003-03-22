Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2003, -:- МСК
22.03.2003, -:- МСК
суббота
Составы