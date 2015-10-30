Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Мануэль Нойер
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Фильо Хорхе Луиз Фрелло
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Англия
Италия
Франция
Украина
Польша
Финляндия
Нидерланды
Челси
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
ЦСКА
Ювентус
Барселона
ПСЖ
Ливерпуль
Локомотив
Тамбов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Болгария
Криштиану Роналду
Северная Македония
Херенвен
Лионель Месси
Антон Шунин
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Ренн VS ПСЖ
Поделиться:
Ренн - ПСЖ: 30 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Ренн
Ренн
0:1
Ренн - ПСЖ: 30 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
30 окт. 2015, 22:30 МСК
30.10.2015, 22:30 МСК
пятница
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Ренн
1
ПСЖ
1
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3
Ренн
0
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Ренн
2 : 1
ПСЖ
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Ренн
2
ПСЖ
1
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
22:00
Ренн
2(6) : 2(5)
ПСЖ
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
22:00
Ренн
2(6)
ПСЖ
2(5)
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 1
Ренн
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4
Ренн
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1
ПСЖ
3
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
ПСЖ
0 : 2
Ренн
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
ПСЖ
0
Ренн
2
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
23:00
Ренн
1 : 6
ПСЖ
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
23:00
Ренн
1
ПСЖ
6
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
Ренн
1
ПСЖ
4
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Ренн
0 : 4
ПСЖ
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Ренн
0
ПСЖ
4
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
19:00
Ренн
0 : 1
ПСЖ
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
19:00
Ренн
0
ПСЖ
1
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
22:45
ПСЖ
4 : 0
Ренн
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
22:45
ПСЖ
4
Ренн
0
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
ПСЖ
4 : 0
Ренн
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
ПСЖ
4
Ренн
0
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Ренн
0
ПСЖ
1
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
ПСЖ
1 : 0
Ренн
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
ПСЖ
1
Ренн
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Ренн
1
ПСЖ
1
07.05.2014
07 мая 2014
ср
22:00
ПСЖ
1 : 2
Ренн
07.05.2014
07 мая 2014
ср
22:00
ПСЖ
1
Ренн
2
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
19:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
19:00
Ренн
1
ПСЖ
3
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
18:00
Ренн
0 : 2
ПСЖ
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
18:00
Ренн
0
ПСЖ
2
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
1 : 2
Ренн
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
1
Ренн
2
Показать еще
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48