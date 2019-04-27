Ренн - ПСЖ: 27 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ренн
Ренн
2:2
( 6 : 5)

Ренн - ПСЖ: 27 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
27 апр. 2019, 22:00 МСК
27.04.2019, 22:00 МСК
суббота
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Матч окончен 2:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Ренн
1
ПСЖ
1
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3
Ренн
0
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Ренн
2 : 1
ПСЖ
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Ренн
2
ПСЖ
1
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 22:00
Ренн
2(6) : 2(5)
ПСЖ
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 22:00
Ренн
2(6)
ПСЖ
2(5)
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4 : 1
Ренн
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4
Ренн
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Ренн
1
ПСЖ
3
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
ПСЖ
0 : 2
Ренн
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
ПСЖ
0
Ренн
2
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 23:00
Ренн
1 : 6
ПСЖ
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 23:00
Ренн
1
ПСЖ
6
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 19:00
Ренн
1
ПСЖ
4
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
Ренн
0 : 4
ПСЖ
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
Ренн
0
ПСЖ
4
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 19:00
Ренн
0 : 1
ПСЖ
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 19:00
Ренн
0
ПСЖ
1
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 22:45
ПСЖ
4 : 0
Ренн
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 22:45
ПСЖ
4
Ренн
0
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
ПСЖ
4 : 0
Ренн
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
ПСЖ
4
Ренн
0
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Ренн
0
ПСЖ
1
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
ПСЖ
1 : 0
Ренн
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
ПСЖ
1
Ренн
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Ренн
1
ПСЖ
1
07.05.2014 07 мая 2014 ср 22:00
ПСЖ
1 : 2
Ренн
07.05.2014 07 мая 2014 ср 22:00
ПСЖ
1
Ренн
2
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 19:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 19:00
Ренн
1
ПСЖ
3
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 18:00
Ренн
0 : 2
ПСЖ
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 18:00
Ренн
0
ПСЖ
2
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
1 : 2
Ренн
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
1
Ренн
2

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