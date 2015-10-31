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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 4
Роналду 14
Хесе 43
3:1
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Эрнан 38
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
12
Марсело
Марсело
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
18
Начо
Начо
90
23
Данило
Данило
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
14'
14'
90
8
Кроос
Тони Кроос
87
19
Модрич
Лука Модрич
46
23
Иско
Иско
4'
4'
90
6
Каземиро
Каземиро
90
20
Хесе
Хесе
43'
43'
80
Запасные
31
Янес
Рубен Янес
3
Пепе
Пепе
17
Черышев
Денис Черышев
10
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
36
Льоренте
Маркос Льоренте
43
Майорал
Борха Майорал
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
14
Эрнан
Эрнан
38'
38'
64
15
Меса
Роке Меса
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
68
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
80
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
7
Алеман
Наусет Алеман
10
Араухо
Серхио Араухо
24
Тана
Тана