Реал
Мадрид
-:-
Атлетик
Бильбао
Суперкубок Испании, 1/2 финала

Суперкубок Испании,

1/2 финала

Испания
14 янв. 2021, -:- МСК
14.01.2021, -:- МСК
четверг
Составы