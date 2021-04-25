РБ Лейпциг

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:0
88'
Замена
Замена
76'
Желтая карточка
76'
74'
Замена
Замена
73'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
67'
Замена
65'
Замена
65'
ГОЛ! 1:0
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
24'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
09 декабря 2020, 01:13
13 ноября 2020, 00:15
10 марта, 16:55
10 марта, 16:53
17 февраля, 00:57
16 февраля, 14:28
16 февраля, 13:05