РБ Лейпциг - Штутгарт: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айдара 46
Форсберг 67
2:0

РБ Лейпциг - Штутгарт: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
25 апр. 2021, 16:30 МСК
25.04.2021, 16:30 МСК
воскресенье
Cтадион Ред Булл Арена
Ред Булл Арена
Лейпциг
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РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
3
Анхелиньо
Анхелиньо
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
65
6
Конате
Ибраима Конате
46
14
Адамс
Тайлер Адамс
73
44
Кампль
Кевин Кампль
90
8
Айдара
Амаду Айдара
46'
46'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
65
25
Ольмо
Дани Ольмо
76
19
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
-
5
Упамекано
Дайот Упамекано
44
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
25
7
Забитцер
Марсель Забитцер
-
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
67'
25
27
Лаймер
Конрад Лаймер
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
17
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
14
Тренерский состав
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
90
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
90
2
Антон
Вальдемар Антон
90
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
90
7
Кулибали
Танги Кулибали
88
3
Эндо
Ватару Эндо
90
8
Кастро
Гонсало Кастро
74
32
Ахамада
Науиру Ахамада
90
20
Ферстер
Филипп Ферстер
90
30
Массимо
Роберто Массимо
90
9
Калайджич
Саша Калайджич
90
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
11
Томми
Эрик Томми
-
16
Каразор
Атакан Каразор
16
31
Климович
Матео Климович
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
2
29
Сиссе
Момо Сиссе
-
Тренерский состав
Пеллегрино Матараццо

События

Матч окончен 2:0
88'
Замена
Дарко Чурлинов
Танги Кулибали
Замена
Джастин Клюйверт
Дани Ольмо
76'
Желтая карточка
Бенджамин Хенрикс
76'
74'
Замена
Атакан Каразор
Гонсало Кастро
Замена
Бенджамин Хенрикс
Тайлер Адамс
73'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Эмиль Форсберг
67'
Замена
Норди Мукиэле
Лукас Клостерманн
65'
Замена
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
65'
ГОЛ! 1:0
Амаду Айдара
46'
Замена
Дайот Упамекано
Ибраима Конате
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Ибраима Конате
24'
Начало матча

Прошлые матчи

25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
РБ Лейпциг
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
Штутгарт
1
РБ Лейпциг
3
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:30
Штутгарт
0 : 0
РБ Лейпциг
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:30
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Штутгарт
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
1
Штутгарт
0

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