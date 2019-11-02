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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Забитцер 5
Вернер 30
Нкунку 35
Хальстенберг 39
Поульсен 44
Вернер 48
Мукиэле 50
Вернер 87
8:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
2 нояб. 2019, 17:30 МСК
2.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
39'
39'
90
11
Вернер
Тимо Вернер
30'
48'
87'
30', 48', 87'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
5'
5'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
44'
44'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
35'
35'
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
50'
50'
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
44
Кампль
Кевин Кампль
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
8
Айдара
Амаду Айдара
20
Кунья
Матеус Кунья
Майнц
мин
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи