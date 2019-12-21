Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Лаймер 68
Шик 80
Поульсен 89
3:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 8
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
68'
68'
90
21
Шик
Патрик Шик
80'
80'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
14
Адамс
Тайлер Адамс
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
8
Айдара
Амаду Айдара
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
7
Забитцер
Марсель Забитцер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
19
Вольф
Ханнес Вольф
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
89'
20
Кунья
Матеус Кунья
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
8'
8'
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
9
Кордова
Серхио Кордова
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
31
Макс
Филипп Макс
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан