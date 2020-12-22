Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Орбан 11
Поульсен 75
Анхелиньо 82
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
22 дек. 2020, 20:30 МСК
22.12.2020, 20:30 МСК
вторник
События
Составы
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
89
33
Штробль
Тобиас Штробль
89
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
89
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
77
19
Удуохай
Феликс Удуохай
89
22
Иаго
Иаго
89
2
Гумни
Роберт Гумни
77
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
89
8
Хедира
Рани Хедира
89
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
89
16
Варгас
Рубен Варгас
89
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
5
Сухи
Марек Сухи
3
Педерсен
Мадс Педерсен
25
Груэсо
Карлос Груэсо
41
Цивейя
Тим Цивейя
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
44
Бериша
Дион Бериша
35
Чхон
Сон-Хун Чхон
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
89
4
Орбан
Вилли Орбан
11'
11'
89
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
89
3
Анхелиньо
Анхелиньо
82'
82'
89
5
Упамекано
Дайот Упамекано
89
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
77
44
Кампль
Кевин Кампль
89
7
Забитцер
Марсель Забитцер
89
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
63
8
Айдара
Амаду Айдара
88
25
Ольмо
Дани Ольмо
77
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
45
Мартель
Эрик Мартель
14
Адамс
Тайлер Адамс
20
Самарджич
Лазар Самарджич
47
Вос
Йоша Вос
19
Сорлот
Александр Сорлот
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
75'
41
Борковски
Деннис Борковски