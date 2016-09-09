ПСЖ - Сент-Этьен: 09 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:1

ПСЖ - Сент-Этьен: 09 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
9 сент. 2016, 21:45 МСК
9.09.2016, 21:45 МСК
пятница
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:10
ПСЖ
1 : 0
Сент-Этьен
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:10
ПСЖ
1
Сент-Этьен
0
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 1
ПСЖ
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
1
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:45
ПСЖ
4 : 0
Сент-Этьен
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:45
ПСЖ
4
Сент-Этьен
0
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 21:45
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 21:45
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 5
ПСЖ
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
5
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:45
ПСЖ
1 : 1
Сент-Этьен
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:45
ПСЖ
1
Сент-Этьен
1
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:05
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:05
Сент-Этьен
1
ПСЖ
3
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
ПСЖ
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 23:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 23:00
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 22:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 22:00
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 1
ПСЖ
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
ПСЖ
5 : 0
Сент-Этьен
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 22:00
ПСЖ
5
Сент-Этьен
0
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2 : 0
Сент-Этьен
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2
Сент-Этьен
0
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
Сент-Этьен
2 : 2
ПСЖ
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
Сент-Этьен
2
ПСЖ
2
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Сент-Этьен
2 : 2
ПСЖ
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Сент-Этьен
2
ПСЖ
2
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
1 : 2
Сент-Этьен
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
1
Сент-Этьен
2

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