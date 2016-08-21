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Лига 1
ПСЖ VS Метц
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ПСЖ - Метц: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0
ПСЖ - Метц: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
21 авг. 2016, 21:45 МСК
21.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Франсуа Летексье
Франсуа Летексье
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События
Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
Метц
1
ПСЖ
3
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
22:00
ПСЖ
1 : 0
Метц
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
22:00
ПСЖ
1
Метц
0
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0
ПСЖ
2
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5
Метц
0
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1
ПСЖ
5
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2
ПСЖ
3
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
ПСЖ
3 : 0
Метц
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
ПСЖ
3
Метц
0
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3 : 1
Метц
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3
Метц
1
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:30
Метц
2
ПСЖ
3
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
-:-
ПСЖ
3 : 0
Метц
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
-:-
ПСЖ
3
Метц
0
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Метц
0 : 0
ПСЖ
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Метц
0
ПСЖ
0
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34