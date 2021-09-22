Метц - ПСЖ: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
-:-

Метц - ПСЖ: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1
ПСЖ
3
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 22:00
ПСЖ
1 : 0
Метц
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 22:00
ПСЖ
1
Метц
0
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Метц
0
ПСЖ
2
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
ПСЖ
5
Метц
0
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 21:45
Метц
1
ПСЖ
5
18.04.2017 18 апр. 2017 вт 19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017 18 апр. 2017 вт 19:30
Метц
2
ПСЖ
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
ПСЖ
3 : 0
Метц
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
ПСЖ
3
Метц
0
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3 : 1
Метц
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3
Метц
1
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:30
Метц
2
ПСЖ
3
23.01.2008 23 янв. 2008 ср -:-
ПСЖ
3 : 0
Метц
23.01.2008 23 янв. 2008 ср -:-
ПСЖ
3
Метц
0
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Метц
0 : 0
ПСЖ
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Метц
0
ПСЖ
0

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