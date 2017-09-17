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Лига 1
ПСЖ VS Лион
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ПСЖ - Лион: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0
ПСЖ - Лион: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
Франция
17 сент. 2017, 22:00 МСК
17.09.2017, 22:00 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
22:45
Лион
1 : 1
ПСЖ
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
22:45
Лион
1
ПСЖ
1
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
21:45
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
21:45
ПСЖ
2
Лион
1
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
4
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0
Лион
1
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:10
Лион
1 : 5
ПСЖ
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:10
Лион
1
ПСЖ
5
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4
Лион
2
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0
ПСЖ
1
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
22:00
ПСЖ
5 : 0
Лион
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
22:00
ПСЖ
5
Лион
0
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
ПСЖ
2 : 0
Лион
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
ПСЖ
2
Лион
0
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
ПСЖ
2
Лион
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Лион
1 : 2
ПСЖ
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Лион
1
ПСЖ
2
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
Лион
2
ПСЖ
1
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
23:05
ПСЖ
3 : 0
Лион
10.02.2016
10 февр. 2016
ср
23:05
ПСЖ
3
Лион
0
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
ПСЖ
5 : 1
Лион
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
ПСЖ
5
Лион
1
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Лион
1 : 1
ПСЖ
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Лион
1
ПСЖ
1
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Лион
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1
Лион
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Лион
1 : 0
ПСЖ
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Лион
1
ПСЖ
0
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
4 : 0
Лион
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
4
Лион
0
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07 марта, 21:21
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1
07 марта, 21:20
1
Лига чемпионов: где смотреть матч «Реал» – «ПСЖ», 9 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
07 марта, 21:18
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Лига чемпионов: прогноз на матч «ПСЖ» – «Реал», 15 февраля 2021 года
14 февраля, 23:19
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1
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