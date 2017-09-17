ПСЖ - Лион: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0

ПСЖ - Лион: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

Франция
17 сент. 2017, 22:00 МСК
17.09.2017, 22:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Лион
1 : 1
ПСЖ
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Лион
1
ПСЖ
1
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 21:45
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 21:45
ПСЖ
2
Лион
1
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Лион
2
ПСЖ
4
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
ПСЖ
0
Лион
1
04.03.2020 04 марта 2020 ср 23:10
Лион
1 : 5
ПСЖ
04.03.2020 04 марта 2020 ср 23:10
Лион
1
ПСЖ
5
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 23:05
ПСЖ
4
Лион
2
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Лион
0
ПСЖ
1
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 23:00
Лион
2
ПСЖ
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 22:00
ПСЖ
5 : 0
Лион
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 22:00
ПСЖ
5
Лион
0
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 23:00
Лион
2
ПСЖ
1
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 22:00
ПСЖ
2 : 0
Лион
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 22:00
ПСЖ
2
Лион
0
19.03.2017 19 марта 2017 вс 23:00
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.03.2017 19 марта 2017 вс 23:00
ПСЖ
2
Лион
1
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Лион
1 : 2
ПСЖ
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Лион
1
ПСЖ
2
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 23:00
Лион
2
ПСЖ
1
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 23:05
ПСЖ
3 : 0
Лион
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 23:05
ПСЖ
3
Лион
0
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 23:00
ПСЖ
5 : 1
Лион
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 23:00
ПСЖ
5
Лион
1
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Лион
1 : 1
ПСЖ
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Лион
1
ПСЖ
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Лион
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
ПСЖ
1
Лион
1
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 22:00
Лион
1 : 0
ПСЖ
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 22:00
Лион
1
ПСЖ
0
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 22:59
ПСЖ
4 : 0
Лион
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 22:59
ПСЖ
4
Лион
0

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