ПСЖ - Аяччо: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:1

ПСЖ - Аяччо: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
18 авг. 2013, 22:00 МСК
18.08.2013, 22:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.01.2014 11 янв. 2014 сб 19:00
Аяччо
1 : 2
ПСЖ
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 19:00
Аяччо
1
ПСЖ
2
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Аяччо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
ПСЖ
1
Аяччо
1
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 22:59
ПСЖ
0 : 0
Аяччо
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 22:59
ПСЖ
0
Аяччо
0
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 22:00
Аяччо
0 : 0
ПСЖ
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 22:00
Аяччо
0
ПСЖ
0
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:00
ПСЖ
4 : 1
Аяччо
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:00
ПСЖ
4
Аяччо
1
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Аяччо
1 : 3
ПСЖ
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Аяччо
1
ПСЖ
3

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