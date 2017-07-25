Матч завершен
Партизан
Белград
1:3
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Эменике 90
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
25 июля 2017, 21:45 МСК
25.07.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Партизан
мин
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
32
Джурджевич
Урош Джурджевич
90
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
10
Марин
Марко Марин
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
21
Сиопис
Манолис Сиопис
90
Запасные
22
Янниотис
Андреас Янниотис
26
Вукович
Ягош Вукович
44
Жделар
Саша Жделар
29
Эменике
Эммануэль Эменике
90'
92
Себа
Себа
90
Пардо
Фелипе Пардо