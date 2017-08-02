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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Карсела-Гонсалес 22
Фортунис 51
2:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
2 авг. 2017, 21:45 МСК
2.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
10
Марин
Марко Марин
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
22'
22'
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
51'
51'
90
Запасные
22
Янниотис
Андреас Янниотис
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
44
Жделар
Саша Жделар
21
Сиопис
Манолис Сиопис
29
Эменике
Эммануэль Эменике
92
Себа
Себа
90
Пардо
Фелипе Пардо
Партизан
мин
12
Кляич
Филип Кляич
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
6
Чиркович
Лазар Чиркович
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
32
Джурджевич
Урош Джурджевич
90