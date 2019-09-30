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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
Кулушевски 2
Корнелиус 45
Инглесе 88
3:2
Матч завершен
Торино
Турин
Ансальди 12
Белотти 43
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
30 сент. 2019, 21:45 МСК
30.09.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
16
Лорини
Венсан Лорини
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
2'
2'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
45'
45'
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
33
Куцка
Юрай Куцка
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
9
Инглесе
Роберто Инглесе
88'
7
Карамо
Янн Карамо
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
12'
12'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
9
Белотти
Андреа Белотти
43'
43'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
14
Бонифази
Кевин Бонифази
4
Лянко
Лянко
10
Фальке
Яго Фальке
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Лукич
Саша Лукич
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико