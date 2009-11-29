Матч завершен
Парма
Парма
Аморузо 86
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Денис 32
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
29 нояб. 2009, 17:00 МСК
29.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
54
0
Лунардини
Франческо Лунардини
71
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
86'
86'
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Писану
Андреа Писану
0
Будель
Алессандро Будель
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
83
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Денис
Херман Денис
32'
32'
66
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Грава
Джанлука Грава
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Хоффер
Эрвин Хоффер