Матч завершен
Наполи
Неаполь
Квальярелла 3
Гамшик 78
2:3
Матч завершен
Парма
Парма
Антонелли 63
Лукарелли 68
Хименес 87
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
10 апр. 2010, 19:00 МСК
10.04.2010, 19:00 МСК
суббота
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
88
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
74
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
78'
78'
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
74
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
3'
3'
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Маиелло
Раффаэле Маиелло
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
63'
63'
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
68'
68'
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
46
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Божинов
Валерий Божинов
46
0
Хименес
Луис Хименес
87'
87'
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
81
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Джемаили
Блерим Джемаили
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме