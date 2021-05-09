Парма - Аталанта: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Парма
Парма
-:-

Парма - Аталанта: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
3
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Бани
Маттиа Бани
24
Осорио
Йордан Осорио
5
Конти
Андреа Конти
33
Куцка
Юрай Куцка
14
Куртич
Ясмин Куртич
15
Бругман
Гастон Бругман
98
Ман
Деннис Ман
9
Пелле
Грациано Пелле
10
Карамо
Янн Карамо
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
16
Лорини
Венсан Лорини
-
7
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
42
Буси
Максим Буси
-
29
Диркс
Дан Диркс
-
8
Грасси
Альберто Грасси
-
18
Сиприен
Вилан Сиприен
-
23
Эрнани
Эрнани
-
32
Брунетта
Хуан Брунетта
-
17
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
-
28
Михаила
Валентин Михаила
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Аталанта
3
Парма
0
28.07.2020 28 июля 2020 вт 20:30
Парма
1 : 2
Аталанта
28.07.2020 28 июля 2020 вт 20:30
Парма
1
Аталанта
2
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Аталанта
5 : 0
Парма
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Аталанта
5
Парма
0
31.03.2019 31 марта 2019 вс 13:30
Парма
1 : 3
Аталанта
31.03.2019 31 марта 2019 вс 13:30
Парма
1
Аталанта
3
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:00
Аталанта
3 : 0
Парма
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:00
Аталанта
3
Парма
0
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0
Аталанта
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Парма
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Аталанта
1
Парма
0
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Аталанта
0 : 4
Парма
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Аталанта
0
Парма
4
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Парма
4 : 3
Аталанта
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Парма
4
Аталанта
3
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Парма
2
Аталанта
0
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:00
Аталанта
2 : 1
Парма
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:00
Аталанта
2
Парма
1
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Парма
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Аталанта
1
Парма
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Парма
1 : 2
Аталанта
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Парма
1
Аталанта
2
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Парма
1 : 0
Аталанта
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Парма
1
Аталанта
0
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Аталанта
3 : 1
Парма
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Аталанта
3
Парма
1
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 17:00
Парма
2 : 3
Аталанта
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 17:00
Парма
2
Аталанта
3
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 16:00
Аталанта
2 : 0
Парма
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 16:00
Аталанта
2
Парма
0

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