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Серия А
Парма VS Аталанта
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Парма - Аталанта: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Парма
Парма
-:-
Парма - Аталанта: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
3
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Бани
Маттиа Бани
24
Осорио
Йордан Осорио
5
Конти
Андреа Конти
33
Куцка
Юрай Куцка
14
Куртич
Ясмин Куртич
15
Бругман
Гастон Бругман
98
Ман
Деннис Ман
9
Пелле
Грациано Пелле
10
Карамо
Янн Карамо
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
16
Лорини
Венсан Лорини
-
7
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
42
Буси
Максим Буси
-
29
Диркс
Дан Диркс
-
8
Грасси
Альберто Грасси
-
18
Сиприен
Вилан Сиприен
-
23
Эрнани
Эрнани
-
32
Брунетта
Хуан Брунетта
-
17
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
-
28
Михаила
Валентин Михаила
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Прошлые матчи
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3
Парма
0
28.07.2020
28 июля 2020
вт
20:30
Парма
1 : 2
Аталанта
28.07.2020
28 июля 2020
вт
20:30
Парма
1
Аталанта
2
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Аталанта
5 : 0
Парма
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Аталанта
5
Парма
0
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:30
Парма
1 : 3
Аталанта
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:30
Парма
1
Аталанта
3
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:00
Аталанта
3 : 0
Парма
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:00
Аталанта
3
Парма
0
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0
Аталанта
0
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Аталанта
1 : 0
Парма
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Аталанта
1
Парма
0
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
0 : 4
Парма
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
0
Парма
4
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Парма
4 : 3
Аталанта
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Парма
4
Аталанта
3
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Парма
2
Аталанта
0
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:00
Аталанта
2 : 1
Парма
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:00
Аталанта
2
Парма
1
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Парма
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Аталанта
1
Парма
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Парма
1 : 2
Аталанта
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Парма
1
Аталанта
2
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Парма
1 : 0
Аталанта
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Парма
1
Аталанта
0
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Аталанта
3 : 1
Парма
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Аталанта
3
Парма
1
03.02.2008
03 февр. 2008
вс
17:00
Парма
2 : 3
Аталанта
03.02.2008
03 февр. 2008
вс
17:00
Парма
2
Аталанта
3
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
16:00
Аталанта
2 : 0
Парма
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
16:00
Аталанта
2
Парма
0
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12