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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 52
Пелузо 84
3:1
Матч завершен
Парма
Парма
Палоски 77
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
65
0
Пелузо
Федерико Пелузо
84'
84'
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
37
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
76
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
52'
52'
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Баррето
Эдгар Баррето
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чераволо
Фабио Чераволо
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
64
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
64
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Божинов
Валерий Божинов
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
76
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Кордова
Николас Кордова
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски
77'