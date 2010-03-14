Матч завершен
Парма
Парма
Божинов 71
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
14 марта 2010, 17:00 МСК
14.03.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
62
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
75
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
62
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Божинов
Валерий Божинов
71'
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
72
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
79
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
0
Габбиадини
Маноло Габбиадини