Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Клаус 57
Дарида 79
Мехмеди 88
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
2 нояб. 2013, 17:30 МСК
2.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
68
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
46
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Мак
Роберт Мак
61
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Клаус
Феликс Клаус
57'
57'
73
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
75
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
88'
88'
89
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Дарида
Владимир Дарида
79'
0
Пиларж
Вацлав Пиларж