Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Макиади 36
Терраццино 90
Калиджиури 90
3:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2012, 16:30 МСК
6.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
82
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
36'
36'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90'
90'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Крузе
Макс Крузе
46
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Терраццино
Марко Терраццино
90'
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
72
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Мак
Роберт Мак
46
0
Коэн
Альмог Коэн
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
80
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц