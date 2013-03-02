Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Симонс 33
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 83
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
2 марта 2013, 17:30 МСК
2.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
76
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
33'
33'
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
81
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
62
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
77
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
83'
83'
90
0
Геде
Карим Геде
46
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Сантини
Иван Сантини