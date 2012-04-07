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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Калиджиури 53
Макиади 79
2:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 8
Пекхарт 45
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Шустер
Робин Шустер
25
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Макиади
Седрик Макиади
79'
79'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
53'
53'
79
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
46
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
8'
8'
69
0
Мак
Роберт Мак
85
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
45'
45'
80
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Франтц
Майк Франтц
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер