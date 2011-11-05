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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Франтц 32
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Розенталь 34
Сиссе 90
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
5 нояб. 2011, 17:30 МСК
5.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
46
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
66
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Франтц
Майк Франтц
32'
32'
75
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Марох
Доминик Марох
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Мак
Роберт Мак
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Барт
Оливер Барт
90
0
Хинкель
Андреас Хинкель
64
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
34'
34'
90
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90'
90'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Ферати
Бег Ферати
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Абдессадки
Ясин Абдессадки
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле