Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крмас 23
Мехмеди 52
Крмас 65
3:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Погатец 7
Дрмич 45
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
29 марта 2014, 20:30 МСК
29.03.2014, 20:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
23'
65'
23', 65'
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Геде
Карим Геде
81
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
52'
52'
88
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
7'
7'
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
46
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
72
0
Кампанья
Хосе Кампанья
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
45'
45'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Балич
Ханно Балич
0
Мак
Роберт Мак
0
Петрак
Ондрей Петрак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак