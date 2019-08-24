Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Кантвелл 6
Пукки 30
2:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 3
Маунт 17
Абрахам 68
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
24 авг. 2019, 14:30 МСК
24.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
30'
30'
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
81
19
Трибулл
Том Трибулл
81
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
81
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
6'
6'
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
15
Клозе
Тимм Клозе
3
Бирам
Сэм Бирам
27
Теттей
Александер Теттей
8
Вранчич
Марио Вранчич
23
МакЛин
Кенни МакЛин
32
Србени
Деннис Србени
Челси
мин
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
84
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
3'
68'
3', 68'
75
19
Маунт
Мэйсон Маунт
17'
17'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
29
Томори
Фикайо Томори
10
Виллиан
Виллиан
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи