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Олимпиада 2020
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Отбор ЧМ. Европа
Северная Ирландия VS Болгария
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Северная Ирландия - Болгария: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Северная Ирландия
-:-
Северная Ирландия - Болгария: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Болгария
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
31 марта 2021, 21:45 МСК
31.03.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Северная Ирландия
мин
19
Смит
Майкл Смит
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
13
Эванс
Корри Эванс
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
8
Дэвис
Стивен Дэвис
18
Уит
Гэвин Уит
16
Маккэнн
Алистер Маккэнн
21
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
12
Азар
Конор Азар
-
23
Хьюз
Лиам Хьюз
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
4
Баллард
Даниэл Баллард
-
22
Браун
Кирон Браун
-
7
МакГинн
Нилл МакГинн
-
11
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
6
Сэйвилл
Джордж Сэйвилл
-
3
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
-
15
Томпсон
Джордан Томпсон
-
10
Лафферти
Кайл Лафферти
-
9
Ловери
Шейн Ловери
-
Болгария
мин
20
Илиев
Димитар Илиев
14
Илиев
Пламен Илиев
14
Димов
Даниэль Димов
17
Йомов
Георги Йомов
3
Занев
Петар Занев
15
Божиков
Василь Божиков
6
Сисиньо
Сисиньо
2
Попов
Страхил Попов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
16
Малинов
Кристиян Малинов
11
Десподов
Кирил Десподов
Запасные
1
Наумов
Даниэл Наумов
-
13
Караджов
Иван Караджов
-
4
Антов
Валентин Антов
-
5
Христов
Андреа Христов
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
18
Чочев
Ивайло Чочев
-
22
Райнов
Мартин Райнов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
10
Делев
Спас Делев
-
8
Вутов
Антонио Вутов
-
9
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
21
Цветанов
Момчил Цветанов
-
Новости
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет
2
#музыка
24 августа 2020, 16:02
2
В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией
#Болгария
15 октября 2019, 18:55
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
#
Новости матча
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Словакия пробилась на Евро-2020, обыграв в овертайме Северную Ирландию
13 ноября 2020, 01:17
Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА
01 мая 2020, 09:21
Германия забила 8 голов Эстонии, Северная Ирландия добилась супердостижения, защитник «Ростова» уничтожил Турцию
12 июня 2019, 00:47