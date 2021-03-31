Северная Ирландия - Болгария: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Северная Ирландия
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Северная Ирландия - Болгария: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Болгария
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
31 марта 2021, 21:45 МСК
31.03.2021, 21:45 МСК
среда
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Предварительный состав

Северная Ирландия
мин
19
Смит
Майкл Смит
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
13
Эванс
Корри Эванс
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
8
Дэвис
Стивен Дэвис
18
Уит
Гэвин Уит
16
Маккэнн
Алистер Маккэнн
21
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
12
Азар
Конор Азар
-
23
Хьюз
Лиам Хьюз
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
4
Баллард
Даниэл Баллард
-
22
Браун
Кирон Браун
-
7
МакГинн
Нилл МакГинн
-
11
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
6
Сэйвилл
Джордж Сэйвилл
-
3
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
-
15
Томпсон
Джордан Томпсон
-
10
Лафферти
Кайл Лафферти
-
9
Ловери
Шейн Ловери
-
Болгария
мин
20
Илиев
Димитар Илиев
14
Илиев
Пламен Илиев
14
Димов
Даниэль Димов
17
Йомов
Георги Йомов
3
Занев
Петар Занев
15
Божиков
Василь Божиков
6
Сисиньо
Сисиньо
2
Попов
Страхил Попов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
16
Малинов
Кристиян Малинов
11
Десподов
Кирил Десподов
Запасные
1
Наумов
Даниэл Наумов
-
13
Караджов
Иван Караджов
-
4
Антов
Валентин Антов
-
5
Христов
Андреа Христов
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
18
Чочев
Ивайло Чочев
-
22
Райнов
Мартин Райнов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
10
Делев
Спас Делев
-
8
Вутов
Антонио Вутов
-
9
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
21
Цветанов
Момчил Цветанов
-

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