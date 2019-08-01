Матч завершен
Нефтчи
Баку
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Арсенал
Тула
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Нефтчи
мин
5
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
90
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
13
Володько
Максим Володько
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
30
Тудоре
Александру Тудоре