Матч завершен
Арсенал
Тула
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Нефтчи
Баку
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
30
Тудоре
Александру Тудоре
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
13
Володько
Максим Володько
70
Костадинов
Георгий Костадинов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
48
Луценко
Евгений Луценко
Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
90
1
Агаев
Салахат Агаев
90
25
Петров
Кирилл Петров
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
93
Мустивар
Сони Мустивар
90
5
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
90
Запасные
7
Алескеров
Намик Алескеров