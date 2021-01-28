Наполи
Неаполь
-:-
Специя
Ла Специя
Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии,

1/4 финала

Италия
28 янв. 2021, 23:00 МСК
28.01.2021, 23:00 МСК
четверг
Cтадион Самара Арена
Самара Арена
Самара
Составы