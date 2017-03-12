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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 32
Мертенс 66
Инсинье 70
3:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
12 марта 2017, 17:00 МСК
12.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
30
Рог
Марко Рог
55
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
70'
32'
70'
32'
72
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
62
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
19
Максимович
Никола Максимович
14
Мертенс
Дрис Мертенс
66'
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
20
Зелински
Петр Зелински
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
87
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
71
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
29
Тротта
Марселло Тротта
79
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
21
Куомо
Джузеппе Куомо
24
Тонев
Александар Тонев
18
Барберис
Андреа Барберис
92
Борелло
Джузеппе Борелло
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими