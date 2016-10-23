Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Рози 89
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 17
Максимович 33
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
23 окт. 2016, 16:00 МСК
23.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
3
Клейтон
Клейтон
90
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
45
22
Рози
Алеандро Рози
89'
89'
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
7
Палладино
Раффаэле Палладино
75
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
24
Тонев
Александар Тонев
55
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
6
Роден
Маркус Роден
18
Барберис
Андреа Барберис
29
Тротта
Марселло Тротта
12
Стоян
Адриан Стоян
77
Фацци
Николо Фацци
99
Сими
Сими
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
64
3
Стринич
Иван Стринич
90
19
Максимович
Никола Максимович
33'
33'
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
84
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
17'
17'
76
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье