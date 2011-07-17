Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:5
Матч завершен
Динамо
Москва
Семшов 37
Воронин 66
Кокорин 72
Каряка 79
Каряка 90
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
17 июля 2011, 17:00 МСК
17.07.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
0
Зайцев
Константин Зайцев
90
0
Фролов
Евгений Фролов
90
0
Симчевич
Александр Симчевич
70
0
Будников
Максим Будников
90
0
Степанец
Павел Степанец
90
0
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
0
Рогов
Максим Рогов
90
0
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
75
0
Асеведо
Герсон Асеведо
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
68
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Микадзе
Георгий Микадзе
0
Зайцев
Николай Зайцев
0
Дейнеко
Артем Дейнеко
0
Танделов
Эльбрус Танделов
0
Кулешов
Юрий Кулешов
0
Герк
Анатолий Герк
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Семшов
Игорь Семшов
37'
37'
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
61
0
Самедов
Александр Самедов
77
0
Воронин
Андрей Воронин
66'
66'
71
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
72'
72'
90
Запасные
0
Габулов
Владимир Габулов
0
Колодин
Денис Колодин
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Сапета
Александр Сапета
0
Каряка
Андрей Каряка
79', 90'
0
Мисимович
Звездан Мисимович
0
Смолов
Федор Смолов