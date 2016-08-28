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Лига 1
Монако VS ПСЖ
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Монако - ПСЖ: 28 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
3:1
Монако - ПСЖ: 28 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Монако
0 : 2
ПСЖ
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Монако
0
ПСЖ
2
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0
Монако
2
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3
ПСЖ
2
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1
ПСЖ
4
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3
Монако
3
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 1
Монако
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3
Монако
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0
ПСЖ
4
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
7 : 1
Монако
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
7
Монако
1
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
23:00
Монако
1 : 2
ПСЖ
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
23:00
Монако
1
ПСЖ
2
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:05
ПСЖ
5 : 0
Монако
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:05
ПСЖ
5
Монако
0
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
ПСЖ
1
Монако
1
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Монако
3 : 1
ПСЖ
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Монако
3
ПСЖ
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
20.03.2016
20 марта 2016
вс
23:00
ПСЖ
0
Монако
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
Монако
0
ПСЖ
3
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Монако
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
ПСЖ
2
Монако
0
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Монако
0 : 0
ПСЖ
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Монако
0
ПСЖ
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
22:00
ПСЖ
1
Монако
1
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:59
Монако
1 : 1
ПСЖ
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:59
Монако
1
ПСЖ
1
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
ПСЖ
1
Монако
1
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Монако
1
ПСЖ
1
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