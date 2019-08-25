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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
Слимани 39
Бен-Йеддер 45
2:2
Матч завершен
Ним
Ним
Филиппото 70
Данке 82
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
25 авг. 2019, 16:00 МСК
25.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
83
40
Леком
Бенжамин Леком
90
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
45'
45'
58
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Слимани
Ислам Слимани
39'
39'
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Оникуру
Анри Оникуру
74
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
37
Панцо
Джонатан Панцо
21
Траоре
Адама Траоре
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Ним
мин
5
Ландре
Лоик Ландре
90
8
До
Люка До
81
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
70'
70'
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
18
Валь
Тео Валь
60
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
69
Запасные
16
Диас
Люка Диас
3
Сент-Люс
Тео Сент-Люс
6
Сарр
Сиди Сарр
17
Дулевич
Харис Дулевич
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке
82'