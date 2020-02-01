Матч завершен
Ним
Ним
Мигель 27
Филиппото 62
Мартинес 79
3:1
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 13
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
1 февр. 2020, 22:00 МСК
1.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
62'
62'
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
79'
79'
90
26
Мигель
Флориан Мигель
27'
27'
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
8
До
Люка До
75
18
Валь
Тео Валь
66
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
25
Ру
Нолан Ру
83
Запасные
16
Диас
Люка Диас
19
Буаде
Лука Буаде
6
Сарр
Сиди Сарр
17
Дулевич
Харис Дулевич
12
Фомба
Ламин Фомба
27
Данке
Кевен Данке
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
8
Силва
Адриен Силва
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
72
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
13'
13'
80
14
Кейта
Бальде Кейта
64
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
25
Глик
Камиль Глик
12
Агилар
Рубен Агилар
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
17
Головин
Александр Головин
24
Чуаэми
Орельен Чуаэми
10
Йоветич
Стеван Йоветич