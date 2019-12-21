Матч завершен
Монако
Монако
Мартиньш 23
Кейта 29
Бен-Йеддер 53
Бен-Йеддер 65
Глик 90
5:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 13
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
65'
53'
65', 53'
90
25
Глик
Камиль Глик
90'
90'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
29'
29'
81
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
23'
23'
85
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
8
Силва
Адриен Силва
20
Слимани
Ислам Слимани
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
67
10
Иконе
Нанитамо Иконе
38
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
13'
13'
76
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
28
Рейнилду
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
20
Майя
Тиаго Майя
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо