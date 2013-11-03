Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
3 нояб. 2013, 22:59 МСК
3.11.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Составы