Матч завершен
Монако
Монако
1:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
8 нояб. 2013, 22:30 МСК
8.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы