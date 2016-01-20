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Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
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Кубок Франции
Эвиан VS Монако
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Эвиан - Монако: 20 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:3
Эвиан - Монако: 20 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
20 янв. 2016, 20:30 МСК
20.01.2016, 20:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
20:30
Эвиан
1 : 3
Монако
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
20:30
Эвиан
1
Монако
3
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:00
Эвиан
1 : 3
Монако
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:00
Эвиан
1
Монако
3
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
19:00
Монако
2 : 0
Эвиан
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
19:00
Монако
2
Эвиан
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:00
Монако
2 : 0
Эвиан
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:00
Монако
2
Эвиан
0
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Эвиан
1 : 0
Монако
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Эвиан
1
Монако
0
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Монако
1 : 1
Эвиан
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Монако
1
Эвиан
1
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40