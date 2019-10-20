Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 20
Пентек 81
2:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Бабакар 62
Кальдерони 90
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 21:45 МСК
20.10.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
20'
20'
90
79
Кессье
Франк Кессье
80
39
Пакета
Лукас Пакета
67
17
Леау
Рафаэль Леау
67
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
81'
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90'
90'
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
37
Маер
Жан Маер
64
30
Бабакар
Хума Бабакар
62'
62'
82
10
Фалько
Филиппо Фалько
46
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
17
Фариас
Диего Фариас
9
Лападула
Джанлука Лападула
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия