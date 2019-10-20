Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 20
Пентек 81
2:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Бабакар 62
Кальдерони 90
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
20 окт. 2019, 21:45 МСК
20.10.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
20'
20'
90
79
Кессье
Франк Кессье
80
39
Пакета
Лукас Пакета
67
17
Леау
Рафаэль Леау
67
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
81'
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90'
90'
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
37
Маер
Жан Маер
64
30
Бабакар
Хума Бабакар
62'
62'
82
10
Фалько
Филиппо Фалько
46
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
17
Фариас
Диего Фариас
9
Лападула
Джанлука Лападула
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия