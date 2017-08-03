Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 9
Кутроне 51
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Университатя
Крайова
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 21:45 МСК
3.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
12
Конти
Андреа Конти
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
9'
9'
90
8
Сусо
Сусо
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
94
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
51'
51'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
2
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
Университатя
мин
28
Митрица
Александру Митрица
90