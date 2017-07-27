Матч завершен
Университатя
Крайова
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Милан
Милан
Родригес 44
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 21:00 МСК
27.07.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
Университатя
мин
28
Митрица
Александру Митрица
90
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
44'
44'
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
11
Борини
Фабио Борини
90
94
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
31
Антонелли
Лука Антонелли
12
Конти
Андреа Конти
15
Гомес
Густаво Гомес
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Силва
Андре Силва